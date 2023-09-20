Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a 'Veysel Şahin' sorusu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "yasa dışı bahis" suçundan hüküm giyen ancak hakkındaki infaz süresi dolmadan hakkında tahliye kararı verilen yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin hakkındaki tepki çeken yargı kararını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sordu. Tunç'un Mahkemenin tepki çeken kararı hakkında bilgi sahibi olup olmadığını soran Kılıçdaroğlu, "Yanıt alana kadar, sorumlular ortaya çıkana kadar da her gün soru sormaya devam edeceğim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "yasa dışı bahis" suçundan hüküm giyen Veysel Şahin hakkında bir paylaşımda bulunarak hakkındaki tahliye kararını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sordu.

Saray iktidarının kendi çıkarı ve siyasi yol haritası için yargı bağımsızlığını yok ettiğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, yargının mafya babalarına, uyuşturucu baronlarına siyasi bağlantıları nedeniyle 'kalkan' yapıldığını söyledi.

"YARGI BAĞIMSIZLIĞI YOK EDİLDİ"

Bahis baronu olan ve milyarlarca dolarlık serveti bulunduğu kaydedilen Veysel Şahin’in "örgüt kurmak" ve "yasa dışı bahis oynatmak" suçlarından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını ancak Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ile hakkındaki infazın durdurulduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, Şahin’in böylece tahliye edildiğini kaydetti.

Tepki çeken yargı kararı ile ilgili Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı olarak görev alan Yılmaz Tunç’a seslenen Kılıçdaroğlu, "Yanıt alana kadar, sorumlular ortaya çıkana kadar da her gün soru sormaya devam edeceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saray iktidarı kendi çıkarı ve siyasi yol haritası için yargı bağımsızlığını yok etti. Ülkemiz adına utanç verici kararlar, tek kişi istiyor diye alındı. Oysa bu kararlar, tutanakta da yazdığı üzere, Türk Milleti adına alınmalıydı.

Mafya babalarının, uyuşturucu baronlarının cirit attığı bir yere dönüştürülen ülkemizde, yargı da siyasilerle bağlantılı bu kişilere koruma kalkanı yapıldı.

Şimdi bu skandallardan bir yenisi ile ilgili hem Adalet Bakanı’na hem de HSK Başkanı’na soru soracağım. Yanıt alana kadar, sorumlular ortaya çıkana kadar da her gün soru sormaya devam edeceğim."

Yasa dışı bahis baronu olduğu ve milyarlarca USD’lik serveti bulunduğu iddia edilen Veysel Şahin hakkında verilen hukuksuz kararlar ile ilgili ilk sorum: pic.twitter.com/VV9fXVMrMi — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 20, 2023

NE OLMUŞTU?

Yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin "örgüt kurmak" ve "yasa dışı bahis oynatmak" suçlarından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak avukatının müvekkilinin kesinleşmiş suçu ile derdest davalar arasında mükerrerlik ilişkisi bulunduğunu ve yeniden yargılanma yapılmasını istemesi nedeniyle dosyayı inceleyen Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Mart günü mesai biriminde Veysel Şahin’in infazını durdurarak tahliyesine karar vermişti.

Karar yargı camiasında büyük tepki yaratmış ve tahliye kararını veren heyet aynı gece 22.00 sırasında adliyeye gelerek tahliye kararını iptal etmişti. Hakimler Savcılar Kurulu Şahin’in infaz süresi dolmadan tahliye kararı veren mahkeme heyeti hakkında soruşturma başlatmıştı.

Şahin ise 14 Nisan 2023'te Marmara Cezaevi’nden (Silivri) tahliye edilmişti.