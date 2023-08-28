Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere 'Akşener' talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerine İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e cevap niteliğinde açıklama yapmamaları talimatı verdi. CHP'li bir yönetici, "Her zaman siyasette nezaketi elden bırakmamalıyız, çok sert açıklamalardan kaçınmalıyız" dedi.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partinin milletvekillerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap niteliğinde açıklama yapmamaları istendi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, bazı CHP milletvekilleri, bu konuda açıklamanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu veya parti Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yapılabileceğini, kendilerinin bu konuda açıklama yapmamalarının istendiğini söyledi.

Özellikle ittifakla ilgili konularda partide çok seslilik olmamasının istendiğini kaydeden bir

CHP yöneticisi, şunları ifade etti:

"Bu ittifak kolay kurulmadı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bazı büyük şehirlerde belediye başkanlıkları kolay kazanılmadı. Bu seçim döneminde de bazı işbirlikleri yapılması gerekiyor. Aksi durum sadece AKP'nin işine yarar. Her kafadan bir ses çıkması doğru olmaz.

Aynı duyarlılığı seçimde ittifak yaptığımız partilerden de bekliyoruz. Yapılan açıklamalardaki sözlere de dikkat edilmeli. Her zaman siyasette nezaketi elden bırakmamalıyız, çok sert açıklamalardan kaçınmalıyız."

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Öte yandan Cumhuriyet'e konuşan Kılıçdaroğlu, Akşener'in sözlerine ilişkin, "Akşener’in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener’e saygısızlık, nezaketsizlik yapmış olurum" ifadelerini kullandı.

AKŞENER NE SÖYLEMİŞTİ?

Afyonkarahisar’da, iktidarın seçim sonrası adımları ve partisinin yerel seçim kararına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Akşener, kaybedilen 2023 seçimlerine ilişkin, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenmişti.

Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, biz bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Biz önce millet, önce memleket dedik. Ama 'önce şahsım, önce ben' diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik ama koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık" demişti.

“En nihayetinde maalesef olmadı, olduramadık. 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık” ifadelerine yer veren Akşener, "Ben iktidarı sandıkta yenmenin yeterli olacağını gördüm ama asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Onların yolunu kapatanlara maalesef engel olamadım" diye konuşmuştu.