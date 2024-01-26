Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İsveç çıkışı: "Sana ne söyledilerse yaptın"

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Kılıçdaroğlu kazanırsa, İsveç'i NATO’ya alacak dedin, sen aldın. Kılıçdaroğlu kazanırsa, Kudüs düşer dedin, Filistin'e bombalar yağıyor. Kılıçdaroğlu kazanırsa, faizleri arttırır, nas var dedin; faizleri arttırdın, ekonomiyi batırdın. Kılıçdaroğlu kazanırsa, 15 Temmuz'u unutur dedin, B.A.E.'nin ayağına gittin. Türkiye'yi dünyanın mülteci kampına çevirdin" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybettiğinde olacağını iddia ettiği gelişmelerin AKP iktidarı döneminde yaşandığına dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu’nun X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Sen ne söylediysen değil, sana ne söyledilerse yaptın! Yalan söyledin, iftira attın, milleti aldattın ama şunu iyi bil; sana ve sadık kaldığınız planınıza geçit yok!

Kılıçdaroğlu kazanırsa, İsveç'i Nato'ya alacak dedin, sen aldın! Kılıçdaroğlu kazanırsa, Kudüs düşer dedin, Filistin'e bombalar yağıyor! Kılıçdaroğlu kazanırsa, faizleri arttırır, Nas var dedin, faizleri arttırdın, ekonomiyi batırdın! Kılıçdaroğlu kazanırsa, 15 Temmuz'u unutur dedin, B.A.E.'nin ayağına gittin! Türkiye'yi dünyanın mülteci kampına çevirdin!"