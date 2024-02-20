KIlıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Senin ne tehlikeli biri olduğunu anlatacağım

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki göstererek, "Senin ne tehlikeli biri olduğunu anlatacağım milletime! BOP eş başkanı" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen ay 3 kişilik bir ailenin 3 öğün mutfak masrafı 12.669 TL iken aynı menü bu ay 14.974TL olmuş" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Faturaları, kirayı, okul masraflarını, sağlık ve giyim giderlerini varsa vicdanın, varsa yüreğin sen doldur! Kestane balının, manda yoğurdunun ve yediğin ejder meyvesinin fiyatlarını da yaz…"

"Bu aziz milletime kendimi anlatamadım, anlatan da olmadı" diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a yönelik, "Ama senin ne tehlikeli biri olduğunu anlatacağım milletime! BOP eş başkanı…" ifadelerini kullandı.