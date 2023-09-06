Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Suçu sabit bir katilin serbest bırakılmasını emretmiş, ahlak bunun neresinde?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi. "AKP'ye oy veren kitlenin sorgulanması lazım" sözünün Erdoğan tarafından çarptırıldığını belirten Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Sivas Madımak katliamı hükümlüsü Hayrettin Gül’ün cezasını kaldırmasını da hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Seçimden sonra yaptığı değerlendirmelerle ilgili bir cümlenin çarptırldığını savunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Sivas Madımak katliamı hükümlüsü Hayrettin Gül’ün cezasını kaldırmasını hatırlatarak "Ahlak bunun neresinde?" diye sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir söyleşide sarf ettiği, "Bütün yaşananlara rağmen AKP'ye oy veren kitlenin sorgulanması" gerektiğine yönelik cümlenin, Erdoğan'ın Putin ile görrüşmesinin ardından uçakta dönerken yaptığı açıklamalarla çarptırıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Erdoğan yine sözlerimi çarpıtarak, yalanlarına devam etmiş. Bir sosyolojiden bahsederek, özeleştiri yaptığımı anlayamamış" dedi.

Erdoğan'ın Sivas Madımak katliamı hükümlüsü Hayrettin Gül’ün kalan cezasını "hastalık gerekçesiyle" kaldırmasını da hatırlatan Kılıçdaroğlu, "80 yaşının üstüne gelmiş emekli generallerimizi hapiste tutarken; suçu sabit bir katilin serbest bırakılmasını emretmiş. Şimdi söyler misiniz, ahlak bunun neresinde?" diye sordu.