Kılıçdaroğlu'ndan "genel başkanlık" sorusuna yanıt: Geri dönmeyi mi planlıyor?

Kurultaydan sonra çalışmalarına kendi ofisinde devam eden Kılıçdaroğlu, "CHP genel başkanlığına dönmek gibi bir planınız mı var?" sorusuna "Siyaseti bırakmadım. 15-20 günde bir felsefeciler ve sosyologların da aralarında olduğu akademisyen grubuyla Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarını konuşuyoruz, değerlendiriyoruz" yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık seçimlerinin yapıldığı ve koltuğunu Özgür Özel'e devrettiği kurultay sonrasında çalışmalarına kendi ofisinde devam etmeye başladı.

Ofisinde yoğun mesai harcadığı belirtilen Kılıçdaroğlu, çalışmalarına ilişkin Serbestiyet yazarı Hilal Köylü'ye konuştu. Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, "CHP genel başkanlığına dönmek gibi bir planınız mı var?" sorusuna "Siyaseti bırakmadım" diyerek yanıt verdi.

Köylü'nün Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını aktardığı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kılıçdaroğlu, kurultaydan hemen sonra çalışmaya başladığı ofisinde üç ayı geride bıraktı. Öğlene kadar evde, öğleden sonra ofiste olduğunu öğreniyorum. Bazen hafta sonu demeden ofiste mesai yapıyormuş.

Sorularımı birbiri ardına sıraladım: Çarşıya, pazara, sinemaya, tiyatroya gitmiyor musunuz? Torunlarla vakit geçirmiyor musunuz? Ofiste neler yapıyorsunuz? Hem siz CHP genel başkanlığını bırakmadınız mı? CHP genel başkanlığına dönmek gibi bir planınız mı var?

Gülümseyerek yanıt veriyor. Dikkatli ve ağır ağır konuşuyor:

'Siyaseti bırakmadım. Her gün vatandaşlarla, ziyarete gelenlerle görüşüyorum. Belli konularda daha derinlikli düşünmeye zamanım var. 15-20 günde bir felsefeciler ve sosyologların da aralarında olduğu bir akademisyen grubuyla Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarını konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Gazetelere makaleler yazıyorum, analizler yapıyorum. Çocuklarla, torunlarla zaten hep beraberiz. Selvi Hanım’la da tiyatroya gittik bir-iki kez.'"