Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e 300 bin TL'lik bir tazminat davası daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce 200 bin TL tazminat davası açtığı sosyal medya ünlüsü 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç'a 300 bin TL'lik bir tazminat davası daha açtı. Sonuç, "Adı bile geçmiyor bu twitte. Ben burada Uganda’lı bir siyasiden bahsetmiştim" diyerek kendisi savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya ünlüsü 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç'a bir tazminat davası daha açtı.

Sonuç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun dava açmasına neden olan söz konusu tweete hatırlattı.

21 Temmuz tarihli paylaşımda Sonuç, "Demans hastası Leblebi kafalı Kuzeniyle evli Kaybetme uzmanı Ve hala peşinden koşanlar var. Bana siyasi olamazsın diyorlar. Doğru. Eşim teyzemin kızı değil" ifadelerini kullanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşım nedeniyle tazminat davası açtığını bildiren Sonuç, "Bu twitimden ötürü Kılıçdaroğlu bana 300.000 ₺’lik bir tazminat davası daha açmış. Adı bile geçmiyor bu twitte. Ben burada Uganda’lı bir siyasiden bahsetmiştim" dedi.

Sonuç, "Kılıçdaroğlu niye alındı ki? Yoksa Demans hastası Leblebi kafalı Kaybetme uzmanı Ve kuzeniyle mi evli?" ifadelerini kullandı.

Bu twitimden ötürü Kılıçdaroğlu bana 300.000 ₺’lik bir tazminat davası daha açmış.

Adı bile geçmiyor bu twitte. Ben burada Uganda’lı bir siyasiden bahsetmiştim.

Kılıçdaroğlu niye alındı ki?

Yoksa

Demans hastası

Leblebi kafalı

Kaybetme uzmanı

Ve kuzeniyle mi evli? 🤷‍♂️ https://t.co/5jX39j8Uri — Jahrein (@jahreindota) September 14, 2023

Kılıçdaroğlu daha önce de Sonuç'a kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle 200 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.