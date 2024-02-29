Kılıçdaroğlu'ndan 'Lütfü Savaş' açıklaması: Yıpratılması doğru değil

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Aday belirleme sürecinin daha sağlıklı yapılmasını isterdim. Aday belirleme sürecinde Lütfü Savaş Beyin, bu kadar yıpratılması doğru değil” ifadelerini kullandı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Olağanüstü kurultay toplama girişiminiz var mı? Dönüyor musunuz?” sorusuna, “Yok hayır öyle bir şey yok. CHP’nin başarılı olması için tabii bizim de arzumuz, herkesin ortak arzusu. Bazı engeller var her siyasi partinin önünde engeller vardır. CHP'nin önünde de engeller vardı. Başarılı olması için herkes elinden geleni yapıyor” diye cevap verdi.

"Size partiden davetler var. Katılmayı düşünüyor musunuz? sorusuna Kılıçdaroğlu, “Evet çağrı var. Söyleniyor zaman zaman. İfade ediliyor ama ben bu çağrının bugün için çok doğru olduğunu sanmıyorum” dedi.

"GÖRÜŞ SORULSAYDI DÜŞÜNCELERİMİ İFADE EDERDİM"

"Belediye başkan adayları nasıl buldunuz? Aday belirlemede sizin fikriniz sordular mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu şekilde cevap verdi:

“Yok hayır. Bizim partinin geleneğinde görüş sorulmazsa partinin eski genel başkanları görüş beyan etmezler. Yani ben de aynı geleneği sürdürüyorum. Eğer bir görüş sorulsaydı düşüncelerimi ifade ederdim. O sorulmadığı zaman tabii doğal olarak biz partinin iradesine saygı gösteririz yani.”

ADAY BELİRLEME SÜRECİ

Aday belirleme sürecinde en çok rahatsız eden ne oldu sorusuna Kılıçdaroğlu, “Aday belirleme sürecinin daha sağlıklı yapılmasını isterdim. Aday belirleme sürecinde Lütfü Savaş beyin, bu kadar yıpratılması doğru değil. Doğru değil yani. Aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız” dedi.