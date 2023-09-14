Kılıçdaroğlu'ndan Madımak katliamı davasının düşürülmesine tepki: Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Madımak katliamı davasının zaman aşımı ile düşürülmesine "Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır" diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Temmuz 1993'te 33 aydının gericiler tarafından yakılarak katledilmesine ilişkin görülen davanın zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "İnsanlık suçunun zaman aşımı olmaz. Bu karar adalet için Türk Milleti adına değil, tek bir kişinin isteği doğrultusunda verilmiştir. Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır!" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle: