Kılıçdaroğlu'ndan "Partimize yönelik iftiralar üzerine…" açıklama

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Partimize yönelik iftiralar üzerine…" adlı bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Muhakkak ki bu kumpaslara yeltenen art niyetli gruplar olmuştur ya da olacaktır ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem." dedi.

Güncel 20.11.2023 20:58 Giriş: 20.11.2023 20:58

Güncelleme: 20.11.2023 21:06 Kaynak: Haber Merkezi

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CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Partimize yönelik iftiralar üzerine…" adlı bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi ailem, kurultayımızdan sonraki süreç üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Gerek sosyal medya, gerek televizyon programlarında partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum. Muhakkak ki bu kumpaslara yeltenen art niyetli gruplar olmuştur ya da olacaktır ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem. Güzel günlerde buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın." Partimize yönelik iftiralar üzerine… pic.twitter.com/p6q9b5mcPJ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 20, 2023