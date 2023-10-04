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Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK'e Halk TV tepkisi!

CHP lideri Kılıçadaroğlu, RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği cezalara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Saray sopası RTÜK’ün, kendini mahkeme yerine koyarak Halk TV’ye verdiği ağır ceza kabul edilemez" dedi.

Güncel
  • 04.10.2023 23:40
  • Giriş: 04.10.2023 23:40
  • Güncelleme: 04.10.2023 23:48
Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK'e Halk TV tepkisi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Halk TV'deki programında sarf ettiği sözler nedeniyle RTÜK'ün Halk TV'ye üst sınırdan idari para ve 5 kez program durdurma cezası vermesiyle ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı X’te (Twitter) paylaştığı mesaj şöyle:

"Saray sopası RTÜK’ün, kendini mahkeme yerine koyarak Halk TV’ye verdiği ağır ceza kabul edilemez. Bir kişinin sözlerine katılmamanız, size 'terörün amacına hizmet' gibi ağır bir iftirada bulunma hakkı tanımaz."

RTÜKten Halk TVye 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası
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