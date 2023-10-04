Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK'e Halk TV tepkisi!

CHP lideri Kılıçadaroğlu, RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği cezalara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Saray sopası RTÜK’ün, kendini mahkeme yerine koyarak Halk TV’ye verdiği ağır ceza kabul edilemez" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Halk TV'deki programında sarf ettiği sözler nedeniyle RTÜK'ün Halk TV'ye üst sınırdan idari para ve 5 kez program durdurma cezası vermesiyle ilgili açıklama yaptı.

Saray sopası RTÜK’ün, kendini mahkeme yerine koyarak Halk TV’ye verdiği ağır ceza kabul edilemez. Bir kişinin sözlerine katılmamanız, size “terörün amacına hizmet” gibi ağır bir iftirada bulunma hakkı tanımaz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 4, 2023

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı X’te (Twitter) paylaştığı mesaj şöyle:

"Saray sopası RTÜK’ün, kendini mahkeme yerine koyarak Halk TV’ye verdiği ağır ceza kabul edilemez. Bir kişinin sözlerine katılmamanız, size 'terörün amacına hizmet' gibi ağır bir iftirada bulunma hakkı tanımaz."