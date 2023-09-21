Kılıçdaroğlu'ndan tarım işçilerine ziyaret: Çiftçi zarar ederse hepimiz zarar ediyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Bala ilçesinde, soğan üreticileri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Ziyarette açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Çiftçi kazanırsa herkes kazanıyor ama çiftçi zarar ederse hepimiz zarar ediyoruz, hepimiz kaybediyoruz. O nedenle tarımın ve çiftçinin desteklenmesi lazım, mağdur edilmemesi lazım" dedi.

Güncel 21.09.2023 15:19 Giriş: 21.09.2023 15:19

Güncelleme: 21.09.2023 15:23 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA