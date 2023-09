Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni anayasa' çıkışı: Altılı Masa liderlerine işaret etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yeni anayasa çalışmalar, seçim sonrası ortaya çıkan siyasi tablo ve partisindeki kurultay sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu. "Tek adamla anayasa olmaz" diyen Kılıçdaroğlu, 'Altılı Masa'da yer alan liderlere işaret eden Kılıçdaroğlu, "Diğer liderlere isterseniz ‘dün attığınız imzadan bugün neden vazgeçtiniz’ diye gazeteci olarak sorabilirsiniz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini parlamentodan geçireceğiz diyorlarsa, hay hay" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Ekim’de açılacak Meclis’in ana konularından olması beklenen "yeni anayasa" çalışmaları ile ilgili "Bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yok. Sahte videolarla iktidar olan bir kişi ile nasıl masaya oturacağız?" dedi.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme işaret eden Kılıçdaroğlu, "Anayasa için düşüncelerimizi altı lider olarak kamuoyu ile paylaştık, imzamızı attık. 'Güçlendirilmiş parlamenter sistemi kabul edeceğiz' diyorlarsa hay hay"dedi.

CHP lideri partisinin kasımda gerçekleşecek kurultayında ise devrim gerçekleştireceklerini, bunlardan birinin de yüzde 50 cinsiyet kotası olduğunu açıkladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesinin ziyaret etti, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1 Ekim’de açılacak Meclis’te gündeme gelmesi beklenen yeni anayasa çalışmaları ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Tek adamla anayasa olmaz" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yok. Sahte videolar sayesinde iktidar olan bir kişi ile nasıl masaya oturacağız? Bizim anayasa konusundaki düşüncelerimizi altı lider olarak kamuoyu ile paylaştık, altına da imzalarımızı attık ve duyurduk. Diğer liderlere isterseniz ‘dün attığınız imzadan bugün neden vazgeçtiniz’ diye gazeteci olarak sorabilirsiniz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini parlamentodan geçireceğiz diyorlarsa, hay hay. Erdoğan bir konuşmasında Sezgin Bey’e ‘yargı ve devlet seni cezalandıracak’ dedi. Yargıyı anladık da devlet ne oluyor? Ortaçağ’a vurgu yapıyor. Şahsım devleti. Her yerde bir baskı var. Aydınların sesi soluğu kesilmeye çalışılıyor. Her yerden bir ses geliyor. Bu baskıya karşı mücadele verecek en güçlü örgüt CHP. Bunlar ne yaparsa yapsın biz her türlü muhalefeti yapacağız."

"BÜYÜK BİR UMUTSUZLUK ORTAYA ÇIKTI"

Seçim sonrası yaşanan sürece ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Çok büyük bir umutsuzluk ortaya çıktı" değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Yanlışlarımız söylenebilir. Bir mücadele verdik. Ancak biz bu mücadeleyi demokrasinin sağlıklı işlediği bir ülkede vermedik. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar köklü bir mücadele verildi. Burada doğru olan altı partinin bir araya gelip mücadele etmesiydi. Yüzde 48 oy aldık. Gönül isterdi ki yüzde 50, yüzde 60 alalım. Analiz etmek istedik ancak öyle bir kaosun içine girdik ki fırsat verilmedi. Normalde tartışılması gereken konular hiç tartışılmadı. Medya da biz de bu meşrutiyeti onlara tanıdık. Bu şartlarda bu kadarını yapabildik" diye konuştu.

Kurultay süreci nedeniyle parti olarak içe döndüklerini bir yandan da yerel seçimler için hazırlık yaptıklarını belirten CHP lideri, "Doğal olarak biraz içe döndük çünkü kurultayımız var. Bu kurultayda devrim gerçekleştireceğiz. Cinsiyet kotası yüzde 50. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki tüm büyük dönüşümlerin altında CHP’nin imzası vardır. Olağanüstü güzel değişiklikler olacak. Bir partide demokrasi nasıl işler herkese göstereceğiz. Olağanüstü bir yenilenme sürecinin içine gireceğiz" şeklinde konuştu.