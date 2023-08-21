Kılıçdaroğlu'ndan Yozgat'taki otobüs kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Yozgat'taki otobüs kazasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Yozgat'da dün Kamil Koç isimli yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 21, 2023