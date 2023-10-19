Kılıçdaroğlu'ndan yurttaşlara SMS: Protesto ediyorum!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin yurttaşlara SMS göndererek, "AKP ve MHP'nin Meclis'ten geçirdiği tezkerede yer alan ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkan veren maddeyi kabul etmiyorum, protesto ediyorum!" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'den geçen Suriye ve Irak tezkeresi ile ilgili yurttaşlara 'SMS' gönderdi.

Kılıçdaroğlu, gönderdiği SMS'de "AKP ve MHP'nin Meclis'ten geçirdiği tezkerede yer alan ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkan veren maddeyi kabul etmiyorum, protesto ediyorum!" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, SMS'de açıklamanın videosunu da paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz salı günü TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı tezkere ile ilgili şunları söylemişti:

"Tezkerede şunlar yazıyor; 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi'. Eyvallah. Hiç itirazımız yok. Terör varsa, Türkiye'yi tehdit ediyorsa, TSK, yani güvenlik güçlerimiz gider, müdahale ederler. Uluslararası hukuk da buna izin verir. Ama cümle şöyle bitiyor 'Ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması'. Aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı bir silahlı kuvvet Türkiye'ye gelecek ve burada belli olaylara müdahale edecek. 'Buna izin verin' diyorlar. Cumhuriyet'i kuran bir parti, kökleri Kuvayımilliye'de olan bir parti, nasıl olur da yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesine izin verir? Akıl tutulması gibi bir şey. Ben, biz, kadınıyla, erkeğiyle, vatanseveriyle, bayrağını sevenle kendi ülkemizin mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz. Kendi topraklarına yabancı askerleri davet edip terörle mücadele ayağı altında burada onların bazı müdahalelerde bulunmalarına izin vermek, açık ve net olarak vatana ihanettir. Yabancı askerler, Türkiye'de neye müdahale edecekler?

Yabancı asker buraya geldiğinde, sen davet ettiğinde, Kemal Kılıçdaroğlu ve bütün CHP'liler olarak yabancı askerler önünde duracağız ve onları kovacağız. Hiç tereddüdümüz yok. Beraber gideceğiz, beraber mücadele edeceğiz ve bunları göndereceğiz. Yok öyle bir şey. Bu ülke, Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir ülkedir. Ben, Milli Kurtuluş Savaşı'nın tarihine ihanet ettirmeyeceğim."