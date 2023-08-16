Kılıçdaroğlu'nun anma törenine katılması bekleniyordu: Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nda yangın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, anma töreni için gideceği Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Halk TV'nin aktardığına göre, yangın, dergahın arka bahçesinde çıktı.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ise yangına ilişkin yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ancak yangını şüpheli bulduklarını söyledi.

Altıok; “Tamamen korunaklı bir bölge, buraya girmek yasak, aynı anda iki yangın nasıl çıktı, araştırıyorlar arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, DERGAHA GİDECEKTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bugün Hacı Bektaşı-ı Veli anma töreni için Dergaha gideceği ifade edildi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun henüz dergaha varmadığı bilgisine yer verildi.