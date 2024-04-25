Kılıçdaroğlu'nun "Saray'la müzakere edilmez" açıklaması: CHP'den ilk değerlendirme geldi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez" çıkışına yanıt vererek "CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" paylaşımına ilişkin, "CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında partisinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" paylaşımına yanıt verdi.

"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN TÜM SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞÜRÜZ"

Gökhan Günaydın, "Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten bu yana tüm siyasal partilerle görüşen tek siyasal partidir. Biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor. CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız. Herkes lütfen bu tavrımızı çok iyi bilsin." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin, "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" demişti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahcup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede; bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir.

Sayın Adnan Yücel'in şiirinde de dediği gibi;

'Saraylar saltanatlar çöker

kan susar bir gün

zulüm biter.

Menekşelerde açılır üstümüzde

leylaklar da güler.

Bugünlerden geriye,

bir yarına gidenler kalır

bir de yarınlar için direnenler...'"