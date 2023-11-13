Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritası: Vakıf kurma hazırlığı

CHP'de 38. Genel Kurultayı'nda genel başkanlığına seçilemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete kuracağı bir vakıfla veya devralacağı vakıfla devam edeceği belirtildi. Vakfın hem İstanbul’da hem de Ankara’da birer ofisi bulunacağı ifade edildi.

CHP’de genel başkanlık yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun aktif siyasete bir vakıfla devam etme hazırlığında olduğu öğrenildi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık yarışını Özgür Özel’e karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, aktif siyasete devam etme kararı aldı.

Kılıçdaroğlu'nun bugünlerde yol arkadaşlarıyla birlikte yeni bir vakıf kurma veya faaliyette olan bir vakfın yönetimini devralmayı değerlendirdiği de ortaya çıktı.

İSTANBUL'DA VE ANKARA'DA OFİSLERİ BULUNACAK

Kısa süre içerisinde sonuçlandırılması beklenen değerlendirmenin ardından bir vakıf mı kurulacağı yoksa bir vakfın mı devralınacağı konusunda karara varılacak.

Her iki durumda da Kılıçdaroğlu tarafından yönetilecek olan vakfın hem İstanbul’da hem de Ankara’da birer ofisi bulunacak. Kılıçdaroğlu, çalışmalarına bu ofislerde devam ederken bir yandan da konuklarını burada ağırlayacak.

Güncel konular üzerinde fikirlerini açıklamaya devam edecek olan Kılıçdaroğlu aynı zamanda CHP ile ilgili de değerlendirmeler yapacak.