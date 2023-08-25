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Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul il teşkilatıyla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan İstanbul’daki ilçe başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Güncel
  • 25.08.2023 20:02
  • Giriş: 25.08.2023 20:02
  • Güncelleme: 25.08.2023 20:05
Kaynak: DHA
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Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul il teşkilatıyla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı adına Canan Kaftancıoğlu ve ilçe başkanlarını kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı adına Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan İstanbul'daki ilçe başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

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