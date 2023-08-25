Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul il teşkilatıyla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan İstanbul’daki ilçe başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Güncel 25.08.2023 20:02 Giriş: 25.08.2023 20:02

Güncelleme: 25.08.2023 20:05 Kaynak: DHA

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