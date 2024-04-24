Kılıçdaroğlu: Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı ve "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve, "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!" dedi. Kılıçdaroğlu, şair Adnan Yücel'in "Saraylar saltanatlar çöker/ kan susar birgün/ zulüm biter." dizelerini de paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının zamanlaması ise dikkat çekti zira CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haftaya bir araya gelecek olmalarına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği,

Milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği,

Milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği,

Milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu,

Milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği,

Doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu,

İcra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede;

Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!

Sayın Adnan Yücel'in şiirinde de dediği gibi;

Saraylar saltanatlar çöker

kan susar birgün

zulüm biter.

Menekşelerde açılır üstümüzde

leylaklarda güler.

Bugünlerden geriye,

bir yarına gidenler kalır

bir de yarınlar için direnenler..."