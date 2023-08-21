Kılıçdaroğlu: Veteriner hekimlerimiz birçok haktan yoksun bırakılıyor

Türkiye genelindeki veteriner hekimler, kendilerine yönelik şiddet olaylarını protesto etmek için 1 günlük iş bırakırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Veteriner hekimlerin birçok haktan yoksun bırakıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Hekimlerimizin sorunlarını çözmek için derhal etkili adımlar atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, veteriner hekimlerin sorunlarından bahsederek, özüm için derhal etkili adımlar atılması gerektiğini belirtti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan sağlığının korunması, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği için önemli rol üstlenen veteriner hekimlerimiz, sağlık alanında çalışıyor olmalarına rağmen, özlük haklarından sağlıkta şiddet yasasına kadar birçok haktan yoksun bırakılmaktadır" dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Saray iktidarının birçok alanda olduğu gibi, tarım ve hayvancılık politikalarındaki eksiklikleri ve ihmalleri, veteriner hekimlerimizin maruz kaldığı sorunlar; ülkemizde tarım ve hayvancılığın geleceği için daha da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır."

"DERHAL ETKİLİ ADIMLAR ATILMALI"

"Hayvan sağlığının korunması, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği için vazgeçilmez olan veteriner hekimlerimizin sorunlarını çözmek için derhal etkili adımlar atılmalıdır" diyen CHP Lideri, şunları söyledi:

"Seslerini duyurmak için bugün meydanlara inen veteriner hekimlerimizin daima yanlarında olduğumuzu, yaşadıkları sorunların çözümü için takipçisi olacağımızı belirtiyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum. #VeterinerHekimeŞiddeteHayır #SağlıktaŞiddeteHayır"

Saray iktidarının birçok alanda olduğu gibi, tarım ve hayvancılık politikalarındaki eksiklikleri ve ihmalleri, veteriner hekimlerimizin maruz kaldığı sorunlar; ülkemizde tarım ve hayvancılığın geleceği için daha da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 21, 2023