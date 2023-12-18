Kılıçdaroğlu’na hakaret eden Jahrein hakkında iddianame

Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret eden ‘Jahrein’ takma adlı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç hakkında iddianame hazırlandı.

birgun.net

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na aday olduğu dönemde hakaret eden Jahrein hakkında iddianame hazırlandı.

Haberi X hesabından duyuran Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, şunları yazdı: “7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, ahlaksızca hakaretler savuran Ahmet Sonuç (Jahrein) isimli şahıs hakkında gereğini yapacağımızı söylemiştik. Sözümüzü tuttuk! Yaptığımız başvuru sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Sonuç hakkında Kamu Görevlisine Hakaret Suçu’ndan İddianame düzenledi! Ceza almasını sağlayacağız...”

SONUÇ'UN HAKARETLERİ

Sonuç hakkında hazırlanan iddianameye BirGün ulaştı.

Kılıçdaorğlu’nun şikayetiyle hazırlanan iddianamede Sonuç’un "Neyi kutluyorsunuz lan siz? Pişmiş kelleler. Yüzlerce mesaj aldım gençlerden. ‘Ülkeden nasıl kaçarım? Hayatım bitti. Şeriat mi gelecek? İntihar edeceğim hakkını helal et’ diye. Referandumdu, domuz bağıydı, son seçimdi diye aksiyete hastası ettiniz gençleri. Şerefsizler” ve "Aptallardan kastım CHP yönetimi ve millet ittifakı adayıydı. Yanlış anlaşılmaya açık bir tweet olmuş” paylaşımları yer aldı.

Sonuç’un kullandığı ‘şerefsizler’ ve ‘aptal’ ifadesinin hakaret suçu oluşturduğu belirtildi.

Sonuç’sa ifadesinde söz konusu paylaşımları kendisinin yaptığını ancak hakaret etmediğini ileri sürdü.

21 Temmuz tarihli paylaşımda Sonuç, "Demans hastası Leblebi kafalı Kuzeniyle evli Kaybetme uzmanı Ve hala peşinden koşanlar var. Bana siyasi olamazsın diyorlar. Doğru. Eşim teyzemin kızı değil" sözlerini sarf etmişti.