Kılıçdaroğlu’ndan gözdağı

İki gün üst üste milletvekilleri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, değişim tartışmalarının kamuoyu önünde sürdürülmesine tepki gösterdi. İçe kapalı tartışma yapmayanlarla yolların ayrılacağını bildirdiği öğrenildi.

Hüseyin ŞİMŞEK

CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi üyeleri ve belediye başkanlarının ardından milletvekilleri ile bir araya geldi. Önceki gün akşam yemeğinde tüm milletvekilleri ile buluşan Kılıçdaroğlu, dün ise beş grup halinde ilk kez milletvekili seçilen isimlerle bir araya geldi.

Parti içi tartışmaların kamuoyu önünde yapılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu’nun, bu tartışmaları basın ve vatandaşların önünde sürdüren isimlerin CHP’den uzaklaştırılacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun akşam yemeğine, eski ve yeni milletvekillerinin tamamına yakını katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile zoom toplantısında yer alan milletvekillerinin de toplantıya katıldıkları öğrenildi. Burada milletvekillerine seslenen Kılıçdaroğlu’nun değişim tartışmalarına değindiği aktarıldı. Buna göre Kılıçdaroğlu, sızdırılan zoom toplantısının parti içi tartışmaları alevlendirdiğini, ekonomik gelişmeler ve yaşamın her alanına etki eden kötü yönetim örneklerinin konuşulması gerekirken CHP’nin tartışıldığını bildirdi. Partililerden iktidarın gündem değiştirme çalışmalarına katkı vermemesini isteyen Kılıçdaroğlu, bu tartışmaları kamuoyu önünde sürdüren isimlerle yolların ayrılacağını ve bu kararın hızla hayata geçirileceğini söyledi.

SAHADA OLACAKLAR

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca CHP’nin son yerel ve genel seçimlerde düşük oy oranına sahip yerleşim yerleri için özel ekiplerin oluşturulmasını ve milletvekillerinden Mart ayına kadar sahada olmalarını istediği de bildirildi. TBMM’nin 1 Ekim’e kadar tatile girdiğini de anımsatan Kılıçdaroğlu’nun, “Bu boşlukta seçmenle birlikte olun” dediği ifade edildi. Toplantıda ayrıca 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında etkin çalışma için yapılması gerekenler tartışıldı.

DEVAMSIZLIK YAPMAYIN

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu yemeğin ardından dün de yeni dönem milletvekilleriyle bir araya geldi. Milletvekillerine beklentilerini anlatan Kılıçdaroğlu 5 grup halinde gün boyu görüşmeler gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun özellikle komisyon süreçlerinden itibaren tartışmalı tekliflere karşı etkin mücadele verilmesini, gereksiz devamsızlıkların yapılmamasını istediği öğrenildi.

MAHALLELERDE İTİRAZ

Öte yandan mahalle delegelerinin belirlendiği CHP’de bu sürece itirazlar da genel merkeze ulaştı. Partiye bu konuda çok sayıda itiraz başvurusu yapıldığı öğrenilirken bu itirazların bir bölümünün kabul edildiği öğrenildi. Bu nedenle seçimlerin yenileneceği kaydedildi.

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Tanju Özcan ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihracına karar verdi. CHP YDK'nin, parti genel merkezinde 1,5 saat süren toplantısında, Tanju Özcan'ın dosyasının da aralarında bulunduğu 3 dosya görüşüldü. YDK Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özcan hakkında, CHP Tüzüğü'nün "kesin çıkarma cezası gerektiren parti suçları" başlıklı maddesinin, "programa, tüzük kurallarına, kurultay, yetkili organ ve grup kararlarına aykırı davranmak" ile "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" bendleri kapmasında, kesin çıkarma cezası verildi. Özcan, ihraç kararının ardından yaptığı açıklamada, "Karar hukuki değil, siyasi baskıya boyun eğdiler. Yargı yoluna gideceğim" dedi.