Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’i hedef alan Erdoğan’a yanıt

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik suçlamalarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Partimizin içini karıştırmak istiyor. Ama biz kendisini gayet iyi biliyoruz, tanıyoruz. Neyi ne için yaptığını, neyi ne için söylediğini de gayet iyi biliyorum" açıklamasında bulundu.

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi ve Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik suçlamalarına, “Partimizin içini karıştırmak istiyor. Ama biz kendisini gayet iyi biliyoruz, tanıyoruz. Neyi ne için yaptığını, neyi ne için söylediğini de gayet iyi biliyorum. Bugüne kadar kendisi ile çok karşı karşıya geldik” diye yanıt verdi.

Erdoğan, en son partisinin Antalya ilçe adaylarını açıkladığı programda “Bay Kemal'i sırtından hançerleyip koltuğundan indirdiler. Özgür efendinin de dikkat etmesi lazım, aynı hançer her an kendi sırtına da inebilir” ifadelerini kullanmıştı.

Gündeme dair Sözcü'ye değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, CHP’nin yerel seçimlerde Bursa, Balıkesir dahil çok sayıda yeni il ve ilçe belediyesi kazanacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Tüm yurtta CHP’li belediyelerin sayısının artacağına inanıyorum. 2019’da Bursa gibi az farkla kaybettiğimiz iller olmuştu. Bu kez o illeri de kazanıp büyükşehir sayısını arttıracağız. 2019’da yapılan yerel seçimlerde umudu nasıl yeşerttiysek, 31 Mart 2024 seçiminde de partimiz ve halkımız gerekeni yapacaktır’’ diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamarından satırbaşları şu şekilde:

"22 yıldır iktidarda olan bir siyasal parti eğer bu ülkede vatandaşını simit alamaz noktaya getirdiyse, bu iktidarın hangi başarısından söz edeceksiniz.

Bir simit 10 lira olmuş, zam yapıp 15 liraya çıkıyor ve iktidar baskısı ile bu zam geriye alınıyor. Zamdan da vazgeçilmiş değil, seçimden sonra yine zam gelecektir.

Merkez Bankası Türkiye’nin en köklü ve ciddi kurumlarından biridir. Ama bu iktidar döneminde bu kurum da yıpratılıyor. Bankaya başkan dayanmıyor. 22 yıldır bu ülkenin köklü kurumlarını hâlâ tanıyamadılar. Merkez Bankası’na içerden atama yapılmalıdır. İthal isimlerle yönetim olmaz, bankayı bilen başarılı ismiler var, yoksa istikrar da olmaz, yönetim de kalıcı olmaz. Bu iktidarın bazı başarıları da var, haksızlık yapmamak lazım. Mesela yandaşlara hizmet etme başarısı var. Yollar yaptık, köprüler yaptık diyorlar ama nasıl yaptılar? Bir liralık işi 100 liraya yaptılar. Aradaki 99 lira yandaşlara gitti. Milyarlarca dolar 5’li çetelere gitti. Geçiş garantileri, yolcu garantileri dolayısıyla vatandaşın cebinden yine para çıkacak, soygun bitmiş değil…”

ÖZGÜR ÖZEL'LE NE KONUŞTULAR?

CHP Genel Başkanlığı’nı devrettikten sonra parti Genel Merkezi’ne gitmediğini belirten Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile baş başa yedikleri yemekle ilgili de şunları söyledi:

“Özgür Bey partimizdeki çok tecrübeli bir siyasetçidir, yıllarca grup başkanvekilliği yaptı, grup başkanlığı görevinde bulundu. O yemekte genel siyaseti konuştuk, yerel seçimleri ele aldık, fikirlerimizi aktardık, ülke sorunlarını görüştük.”