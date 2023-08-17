Kılıçdaroğlu’ndan Rusya’nın Türk gemisine baskınına tepki: Saray Devleti neden açıklama yapmadı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rus deniz piyadeleri tarafından Karadeniz'de Şükrü Okan gemisine yapılan baskına ilişkin iktidara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?" diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rus deniz piyadeleri tarafından pazar günü Türkiye’nin kuzeybatı sahilinin 60 km kadar açığında, uluslararası sularda Türk gemisi Şükrü Okan'a helikopterle düzenlenen baskına ilişkin iktidara tepki gösterdi.

İktidarın konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Rus askerleri tarafından Şükrü Okan adlı Türk Gemisine Karadeniz’de yapılan baskının görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılmış ve halkımız ancak bu şekilde gelişmeden haberdar olmuştur. Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 17, 2023

"Rus askerleri tarafından Şükrü Okan adlı Türk Gemisine Karadeniz’de yapılan baskının görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılmış ve halkımız ancak bu şekilde gelişmeden haberdar olmuştur. Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?"

NE OLMUŞTU?

Rus deniz piyadeleri 13 Ağustos Pazar günü Karadeniz'de İstanbul'un 60 kilometre açığında bulunan uluslararası sularda Türk gemisi "Şükrü Okan"a helikopterle baskın düzenlemişti. Yapılan baskına ilişkin iktidardan herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Öte yandan Rusya ordusu baskının görüntüleri ise Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanmış, Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Görüntülerde Rus askerleri, dur ihtarına uymayan ‘Sukra Okan’ adlı kuru yük gemisine Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri kontrol ettiği ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdiği anlar gösterilmektedir” ifadelerine yer verilmişti. Reuters ise olaya ilişkin “Rusya, Erdoğan’ı sınadı” yorumunda bulunmuştu.