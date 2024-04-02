Kılıçdaroğlu’ndan Van’da irade gaspı tepkisi: "BOP Eşbaşkanı, ateşle oynuyorsun"

Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Partili Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınmasına ilişkin paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AKP adayı Abdulahat Arvas'ı eleştirdi

Halkın yüzde 55’inin oylarını alarak seçilen DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan’ın seçme ve seçilme hakkının elinden alınarak Van halkının iradesinin gasp edilmesine yönelik tepkiler büyüyor.

Bir tepki de 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, “BOP Eşbaşkanı ateşle oynuyorsun” dedi.

Van halkının yüzde 27’sinin oyunu alarak ikinci sırada bulunan ve “kayyum olarak atanmak istemiyorum” diyen Abdullah Arvas’a da seslenen Kılıçdaroğlu, “Şerefli ol ve eline tutuşturdukları kağıt parçasını derhal yırt at!” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“BOP EŞBAŞKANI ATEŞLE OYNUYORSUN!

Bu ülkenin temelleri demokrasi üzerine kuruldu. Sen değil, efendilerin gelse bunu değiştirmeyecek. Van halkı kararını verdi, sana da halt etmek düşer. Demokrasinin ve adaletin gereğini yap kazanana mazbatasını ver!

Senin şahsında arkandaki karanlık güçlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti; laik, demokratik bir hukuk Devletidir, bunu asla değiştiremeyeceksiniz!

Abdulahat Arvas sanada iki çift lafım var. Şerefli ol ve eline tutuşturdukları kağıt parçasını derhal yırt at! At ki Van’da alnı açık gezebilesin. Çocuklarının ve Van halkının yüzüne bakabilme fırsatını kaçırma!”