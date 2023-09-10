Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videoda 'EOKA' fotoğrafı kullanılmasına ilişkin CHP'den açıklama

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı partisinin 100. yıl videosunda 'EOKA'nın fotoğrafının kullanılmasına ilişkin CHP'li Aysu Bankoğlu, "Filmin 50 ve 59’uncu saniyeleri arasındaki bölümde Ecevit’in bu hainleri Beşparmak dağlarına gömmesinin hikayesi yer almaktadır" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı partisinin 100. yıl videosunda, Kıbrıs'ta Türk köylerine saldıran Rum milliyetçi örgüt EOKA’nın fotoğrafının kullanıldı.

Partinin sosyal medya hesabından alıntılanan videoda Cumhuriyet tarihinde yer alan önemli gelişmelerin görselleri de yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları videoda EOKA fotoğrafının kullanılmasını eleştirirken CHP'den açıklama geldi.

T24'ten Eray Görgülü'nün konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, "Türkiye’nin kurucu partisinin 100 yıl önce çıktığı yolda, ülkemizin topraklarına ve halkına sahip çıkma hikayesinin anlatıldığı kısa filmimizin her zaman olduğu gibi belli odaklarca algı operasyonu ile maksatlı olarak karalanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu defaki karalama girişiminin; Kıbrıs’ta kazanılan büyük zaferin filmde tek bir kare üzerinden yapılmaya çalışıldığı görülmektedir. Filmin 50 ve 59’uncu saniyeleri arasındaki bölümde Ecevit’in bu hainleri Beşparmak dağlarına gömmesinin hikayesi yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği… Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşı kutlu olsun! pic.twitter.com/4gV3Yrqig8 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 9, 2023

"ALGI OPERASYONU YARATILMAK İSTENİYOR"

Videonun bu bölümü üzerinden algı operasyonu yaratılmak istendiğini belirten Bankoğlu, şöyle devam etti:

"Bu bölümde ulusumuza karşı böylesine haince bir davranışı sergileyenlerin sevinçlerinin nasıl kursaklarında kaldığı, nasıl Beşparmak dağlarının ardına gömüldüğü ve üzerlerine bağımsızlık mücadelemize atıfla dünyanın en büyük bayrağının nasıl resmedildiği gerçeği anlatılmaktadır."

"ANLAMASINI BEKLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

"100. Yıl filmimizde de anlatıldığı üzere, Bayrağımıza el uzatanlarının sonunun ne olacağı çok açıktır" diyen Bankoğlu, şunları söyledi:

"Kuşkusuz ki kurulduğu günden bugüne topraklarımızın, bayrağımızın ve egemenliğimizin en büyük garantisi Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Filmden alınan tek bir fotoğraf ile algı operasyonu yapmaya çalışanların ve Süleyman Şah Türbesi’nde ve Ege Adaları’nda toprağımıza ve bayrağımıza sahip çıkamayanların bunu anlamasını beklemek mümkün değildir."