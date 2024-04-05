Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, mazbatasını aldı

Yerel seçimde CHP'nin yüzde 41.98 oy oranı ile kazandığı Kilis'te Hakan Bilecen mazbatasını aldı. AKP'nin adayı Reşit Polat ise yüzde 27,28 oranında oy almıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Kilis Belediye Başkanı seçilen Hakan Bilecen mazbatasını aldı.

Kilis Adliyesi'nde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hasan Yavuz’dan mazbatasını alan Bilecen, seçimlerde halkın teveccühünü kendilerinden yana kullandığını söyledi.

"YENİ BAŞLANGIÇLARA, YENİ UMUTLARA"

Bilecen, "Mazbatamızı yani halkımızın takdir belgesini aldık. Kilis’imiz, kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz için Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yeni güzelliklere, yeni başlangıçlara, yeni umutlara Bismillah. Rabbim, bizleri inandığımız yolda güzel memleketimiz için doğru işlerin sahibi kılsın" dedi.

Programa, CHP İl Başkanı Ahmet Hangillioğlu, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Geloğlu ile meclis üyeleri ve partililer katıldı.

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Bilecen, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 41,98 oy oranı ile yüzde 27,28 oy alan AKP'nin adayı Reşit Polat'ın geride bırakmıştı.

2019'daki yerel seçimlerinde AKP yüzde 47,2 ile seçimi kazanırken MHP yüzde 32,5 ile 2'nci, İYİ Parti ise yüzde 16,8 ile üçüncü olmuştu.