Kilis'te bıçaklı silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Kilis'te iki grup arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kilis'te bıçaklı silahlı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Ekrem Çetin Mahallesi Örnek Tepe Caddesi'nde iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı.

Olayın büyümemesi için akşam saatlerinde bir araya gelen aile büyükleri arasında çıkan tartışma silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada İ.H.Ç. silahla, E.B. bıçakla yaralandı.

Şüpheliler, olay yerinden kaçarken otomobille M.Ç'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince M.U, Y.U. ve M.U. gözaltına alındı.