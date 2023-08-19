Kilis'te, boş arazide bir kadının cansız bedeni bulundu

Kilis'in Oylum Mahallesi'nde akşam saatlerinde, boş bir arazide 92 yaşındaki Hatice Kılıçkesmez'in cansız bedeni bulundu.

Kilis'te boş arazide, Hatice Kılıçkesmez'in (92) cansız bedeni bulundu.

Akşam saatlerinde Oylum Mahallesi'nde yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede cansız bedenin Hatic Kılıçkesmez'e ait olduğu belirlendi.

Kılıçkesmez'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.