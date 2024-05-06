Kilis'te evli olduğu kadını ve 3 çocuğunu öldüren erkek intihar etti

Kilis'te Yusuf Kuvara isimli erkek, henüz belirlenemeyen nedenle evli olduğu kadın ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu katledip, intihar etti.

Güncel 06.05.2024 06:26 Giriş: 06.05.2024 06:26

Güncelleme: 06.05.2024 06:28 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA