Kilis'te evli olduğu kadını ve 3 çocuğunu öldüren erkek intihar etti
Kilis'te Yusuf Kuvara isimli erkek, henüz belirlenemeyen nedenle evli olduğu kadın ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu katledip, intihar etti.
Kaynak: AA
Kilis'te, evli olduğu kadın ile üç çocuğunu öldüren erkek intihar etti.
İhbar üzerine Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki eve gelen polis ekipleri, 5 kişilik Kuvara ailesinin cansız bedenine ulaştı.
Yapılan incelemede, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın henüz belirlenemeyen nedenle evli olduğu Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü tespit edildi.
Yusuf Kuvara'nın daha sonra aynı evde intihar ettiği belirlendi.
Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.