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Kilis'te evli olduğu kadını ve 3 çocuğunu öldüren erkek intihar etti

Kilis'te Yusuf Kuvara isimli erkek, henüz belirlenemeyen nedenle evli olduğu kadın ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu katledip, intihar etti.

Güncel
  • 06.05.2024 06:26
  • Giriş: 06.05.2024 06:26
  • Güncelleme: 06.05.2024 06:28
Kaynak: AA
Kilis'te evli olduğu kadını ve 3 çocuğunu öldüren erkek intihar etti
Fotoğraf: AA

Kilis'te, evli olduğu kadın ile üç çocuğunu öldüren erkek intihar etti.

İhbar üzerine Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki eve gelen polis ekipleri, 5 kişilik Kuvara ailesinin cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemede, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın henüz belirlenemeyen nedenle evli olduğu Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü tespit edildi.

Yusuf Kuvara'nın daha sonra aynı evde intihar ettiği belirlendi.

Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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