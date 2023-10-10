Kilis'te yol kenarında tabancayla vurulmuş bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yol kenarında tabancayla vurulmuş halde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Cansız bedenin 58 yaşındaki Selahaddin Çabuk'a ait olduğu belirlendi.

Kilis'te yol kenarında tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Musabeyli ilçesinde Yastıca köyü civarında yol kenarında hareketsiz yatan birini görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tabancayla vurularak öldürülen kişinin Selahaddin Çabuk (58) olduğunu tespit etti.

Öte yandan, Çabuk'a ait kamyonetin, cansız bedenin bulunduğu yerin yakınlarında şarampole devrildiği öğrenildi.

Çabuk'un cansız bedeni Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.