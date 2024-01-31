Kilise saldırganlarının emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
Pazar günü Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırının faillerinin emniyetteki fotoğrafları ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Sarıyer'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Emniyet'in 12 saat içinde Başakşehir'de düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerin net fotoğrafları ortaya çıktı.
Emniyet'teki karede Rus uyruklu D.T. (sağda) ve Tacik uyruklu A.K. (solda) yer alıyor.
Dün akşam da saldırganların kullandığı Polonya plakalı araç Beylikdüzü'nde bulunmuştu.
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