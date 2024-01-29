Kilise saldırısında kullanıldığı düşünülen silaha ait parçalar bulundu

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yapılan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanıldığı düşünülen silaha ait parçalar bulundu.

Güncel 29.01.2024 17:02 Giriş: 29.01.2024 17:02

Güncelleme: 29.01.2024 17:11 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıda kullanılan silaha ait olduğu düşünülen parçalar bulundu. Sarıyer'de dün Pazar ayini sırasında 2 kişi tarafından Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından kaçan saldırganlar yakalanırken olayda kullanılan silahlar bulunamamıştı. Saldırganların silahları parçalayarak Bahçeköy'de Belgrad Ormanı içinden geçen yolda attıkları bilgisi üzerine çevrede arama çalışmaları başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri Bahçeköy Valide Sultan Caddesi, Kemerburgaz Yolu üzerinde ve ormanlık alanda arama çalışmaları yaptı. Yapılan arama çalışmalarında saldırıda kullanılan silahlara ait olduğu düşünülen silah parçaları bulundu. Bulunan parçalar incelenmek üzere emniyete götürüldü.