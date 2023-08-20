Kilise vaizine ölüm tehdidi

Haber Merkezi

Malatya merkezde bulunan Hacı Abdi Mahallesi’ndeki Kurtuluş Kilisesi’nde vaiz ve yönetici olarak görev yapan Mehmet Çolak, kendine “Türk İntikam Tugayı” adını veren bir grup tarafından ölümle tehdit edildi. Çolak, maruz kaldığı tehditlere karşı İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi’ne başvurdu. Çolak, avukatı aracılığı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na söz konusu kişiler hakkında “Ölümle tehdit, hakaret, ayrımcılık ve sair suçlar” gerekçesiyle 10 Ağustos’ta suç duyurusunda bulundu.

MERMİ GÖSTERDİLER

İzmir'e 8 Ağustos’ta kiliseleri ziyaret için gittiğini belirten Çolak, 10 Ağustos’ta Konak ilçesinde bulunan Aziz Vaftizci Yahya Kilisesi’ni ziyaret etmek istediğinde birileri tarafından takip edildiğini söyledi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Çolak, kendisini takip eden 3 kişinin yanına gelerek İncil’i olup olmadığını sorduğunu ancak Çolak’ın hayır cevabı vermesi üzerine şahısların; “Biz seni çok iyi tanıyoruz, ayağını denk al. Sizin gibi Hıristiyanları bu topraklardan sileceğiz, hepinizin kafasını keseceğiz. Dinini değiştireceksin” dediğini aktardı. Tehdit eden kişilerin cebinden mermi çıkararak "Eğer kiliseyi bırakmazsan, kafanı kopartacağız haberin olsun” şeklinde ölümle tehdit ettiğini belirten Çolak, söz konusu kişilerin “Türk İntikam Tugayı teşkilatımız bize, seni indirme emri verdi” dediklerini kaydetti. Çolak, daha önce de birçok kez dini inancından kaynaklı tehdit edildiğini belirtti. Malatya’da 18 Nisan 2007'de biri Alman, ikisi Türkiye vatandaşı üç Hıristiyan’ın öldürüldüğünü hatırlatan Çolak, “Demokratik ülkelerde inanç özgürlüğü var. Biz inancımızı yaşayamıyor, yaşatamıyoruz. İnancımızdan dolayı sürekli tehdit alıyorduk, ancak son yapılan seçimlerden sonra bu tehditler biraz daha yoğunlaştı. Eski kilise yöneticimiz, JİTEM olduğunu söyleyen kişiler tarafından geçen sene tehdit edildi. Tehdit edenler cezalandırılmadı” ifadelerini kullandı.

Tehdit edildikten sonra emniyete gittiğini, daha sonra Savcılığa yönlendirildiği bilgisini paylaşan Çolak, devamında şunları söyledi: “Savcılık mesai saatinin bittiğini belirterek şikâyetimi almadı. İHD’ye hukuki destek talebiyle başvuru yaptım. Mesai saatlerinde avukatımla savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Aradan geçen 9 güne rağmen suç duyurusuyla ilgili hâlâ bir gelişme yaşanmadı. Tüm inançlara saygı ve tüm kimliklerin beraber yaşadığı bir ülke istiyoruz.”