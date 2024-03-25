Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL’lik soruyu bilen yarışmacı ne kadar kazanacak?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon liralık soruyu doğru bilen yarışmacı Berk Göktaş, ödülün 1 milyon TL’lik kısmını daha eline geçmeden vergi olarak ödeyecek. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yarışmacının 4 milyon 7 bin 411 TL kazanacağını açıkladı.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon lira ödüllü soru açıldı.

19 yaşındaki Berk Göktaş son soruyu doğru yanıtlayarak yarışma tarihinde 5 milyon TL kazanan ilk yarışmacı oldu.

5 milyon için sorulan soru şöyle:

"Bakara suresinde bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının 'Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız' diye isyan edip Hz. Musa’dan 'Rabbine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

A) Mercimek B) Soğan C) Nohut D) Sarımsak"

'C) Nohut' cevabını veren Berk Göktaş, doğru yanıtı vererek program tarihinde 5 Milyon TL'lik soruyu bildi.

NE KADAR KAZANACAK?

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yarışmacı Berk Göktaş'ın vergiler sonrası ne kadar kazanacağını açıkladı.

Ozan Bingöl’ün yaptığı açıklamaya göre 5 milyon TL’den önce 37.059 TL’lik bir kesinti yapılacak. Daha sonra da bu tutarın yüzde 20’si, intikal vergisi kesintisi olarak yansıtılacak.

Berk Göktaş’ın cebine girecek olan net para, 4 milyon 7 bin 411 TL olacak.

Göktaş, ödülün yaklaşık 1 milyon TL’lik kısmını daha eline geçmeden vergi olarak ödeyecek.