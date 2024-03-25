Kim Milyoner Olmak İster'de rekor sorusu Bakara suresinden geldi: 5 Milyon TL'yi kazandı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 19 yaşındaki Berk Göktaş, 5 milyon lira değerindeki 13. soruyu açtırdı. Doğru yanıtı veren Göktaş 5 milyon TL kazanan ilk yarışmacı oldu.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon lira ödüllü soru açıldı.

19 yaşındaki Berk Göktaş son soruyu doğru yanıtlayarak yarışma tarihinde 5 milyon TL kazanan ilk yarışmacı oldu.

Kenan İmirzalioğlu’nun sunduğu yarışma programında Berk Göktaş isimli yarışmacı, geçen hafta 1 milyon lira ödüllü 12. soruya doğru cevap vermişti. Önceki bölümde "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusuna "Fevzi Paşa, Kozan" doğru yanıtını vermişti.

Yarışmanın bu haftaki bölümünde 5 milyon için sorulan soru şöyle:

"Bakara suresinde bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının 'Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız' diye isyan edip Hz. Musa’dan 'Rabbine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

A) Mercimek B) Soğan C) Nohut D) Sarımsak"

5 MİLYON TL'NİN SAHİBİ OLDU



'C) Nohut' cevabını veren Berk Göktaş, doğru yanıtı vererek program tarihinde 5 Milyon TL kazanan ilk yarışmacı oldu.