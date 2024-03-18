Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciyi dinlemedi, 1 milyon TL'lik soruyu bildi

Kim Milyoner Olmak İster'de Berk Göktaş isimli yarışmacı, 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Seyirci jokerinde kullanan yarışmacı, doğru cevabı kendisi buldu ve 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

Yaşam 18.03.2024 10:43 Giriş: 18.03.2024 10:43

Güncelleme: 18.03.2024 11:01 Kaynak: Haber Merkezi

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