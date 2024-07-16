Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kimya Mühendisliği Taban Puanları 2023: Kimya Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Kimya Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Kimya Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Kimya Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Kimya Mühendisliği Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:03
  • Giriş: 16.07.2024 13:03
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:03
Kimya Mühendisliği Taban Puanları 2023: Kimya Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Kimya Mühendisliği bölümüne girmek adaylar ise Kimya Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Kimya Mühendisliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Kimya Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Kimya Mühendisliği Taban Puanları 2023

Kimya Mühendisliği Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıPuan Türü
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği (İngilizce)512,652748749SAY
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği (İngilizce)483,9830626768SAY
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği476,9231132180SAY
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)462,0903244222SAY
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği (İngilizce)456,5015648904SAY
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği445,8328358201SAY
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği (İngilizce)442,1809461408SAY
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet)Kimya Mühendisliği (İngilizce)436,1311566660SAY
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği424,8851476461SAY
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği (İngilizce)421,6058279382SAY
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)410,4861289669SAY
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği (İngilizce)410,3058989843SAY
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Kimya Mühendisliği407,1233392827SAY
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği (İngilizce)405,5012394341SAY
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği (İngilizce)396,50428103137SAY
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)394,53188105127SAY
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)387,05534112935SAY
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği373,77335127974SAY
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Kimya Mühendisliği (Burslu)358,73681146884SAY
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği357,21332148866SAY
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği354,5195152593SAY
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği342,05939171025SAY
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği337,94539177547SAY
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)336,895179322SAY
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği329,63067191822SAY
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği297,74243260121SAY
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği294,14175269567SAY
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Kimya Mühendisliği (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Kimya MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)Kimya MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
BirGün'e Abone Ol