Kimya Mühendisliği Taban Puanları 2023: Kimya Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Kimya Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Kimya Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Kimya Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Kimya Mühendisliği Taban Puanları 2023

A- A A+