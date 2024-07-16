Kimya Mühendisliği Taban Puanları 2023: Kimya Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları
Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Kimya Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Kimya Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Kimya Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Kimya Mühendisliği Taban Puanları 2023
ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Kimya Mühendisliği bölümüne girmek adaylar ise Kimya Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Kimya Mühendisliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor. Peki, Kimya Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Kimya Mühendisliği Taban Puanları 2023
Kimya Mühendisliği Taban Puanları 2023
|Üniversite
|Bölüm
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|Puan Türü
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|512,65274
|8749
|SAY
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|483,98306
|26768
|SAY
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|476,92311
|32180
|SAY
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|462,09032
|44222
|SAY
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|456,50156
|48904
|SAY
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|445,83283
|58201
|SAY
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|442,18094
|61408
|SAY
|İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|436,13115
|66660
|SAY
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|424,88514
|76461
|SAY
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|421,60582
|79382
|SAY
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|410,48612
|89669
|SAY
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|410,30589
|89843
|SAY
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|407,12333
|92827
|SAY
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|405,50123
|94341
|SAY
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|396,50428
|103137
|SAY
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|394,53188
|105127
|SAY
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|387,05534
|112935
|SAY
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|373,77335
|127974
|SAY
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (Burslu)
|358,73681
|146884
|SAY
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|357,21332
|148866
|SAY
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|354,5195
|152593
|SAY
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|342,05939
|171025
|SAY
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|337,94539
|177547
|SAY
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|336,895
|179322
|SAY
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|329,63067
|191822
|SAY
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|297,74243
|260121
|SAY
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|294,14175
|269567
|SAY
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)
|Kimya Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY