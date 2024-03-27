Kira artışları 4 yıl sonra enflasyon altında kaldı

Ekonomi Servisi

Barınma krizinin en önemli nedenlerinden biri olan kira artışlarında 4 yıl sonra bir ilk yaşandı. Kira artış oranı yüzde 65,2'ye inerek yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun altında kaldı. Konut son yıllarda yatırım aracına dönüştü, artan satılık fiyatı ve düşen üretim oranları kiraları artırdı. Haziran 2023'ten bu yana faizlerin artırılması ise tabloyu tersine çevirdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre kiralar 4 yıl sonra ilk kez reel olarak düştü. Türkiye genelinde kira artış oranı şubatta yüzde 65,2'ye indi. Aynı ay yıllık enflasyon yüzde 67,07 olarak gerçekleşti. Yani konut kiralarındaki artış enflasyonun altında kaldı.

Geçen ay kiralar İstanbul'da reel olarak yüzde 4,9 gerilerken Ankara'da yüzde 29,7 İzmir'de ise yüzde 13,2 arttı. Ülke genelinde kiralık konut metrekare fiyatı 143,5 TL oldu. Bu rakam İstanbul'da 185,7 TL, Ankara'da 13,61 TL ve İzmir'de 160 TL olarak belirlendi. Türkiye'de 100 metrekarelik bir evin kirası ortalama 14 bin 350 TL olurken, İstanbul'da 18 bin 700, Ankara'da 13 bin 160 İzmir'de ise 16 bin lira oldu.