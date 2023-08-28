Kira krizi arabulucuya havale

İktidarın artan kira fiyatları nedeniyle ortaya çıkan barınma krizine çözüm olarak yürürlüğe koyduğu “arabulucuk” uygulaması 1 Eylül’de başlıyor. Sektör temsilcileri uygulamanın çözüm getirmekten uzak olduğunu belirtiyor.

AKP iktidarının kötü ekonomi yönetimi sonucu ortaya çıkan yüksek enflasyonun tetikleği konut ve kiralardaki artışlar barınma krizi yarattı. Ev sahibi ve kiracılar arasında şiddet olayları tırmandı, açılan tahliye davaları nedeniyle mahkemeler kilitlenme noktasına geldi. İktidarın soruna çözüm sunduğu arabuluculuk uygulaması 1 Eylül’de başlıyor. Uygulamıyla mal sahibi veya kiracı, arabulucuya başvurmadan doğrudan dava açamayacak.

Mal sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların adliyelerin en önemli iş yüklerinden biri haline geldiğini söyleyen İzmir Tüketici Hakem Heyeti üyesi Salih Emrah Ertan, İzmir’de 2021 yılında herhangi bir sulh hukuk mahkemesinin iş yükü bin dosyayken, 2022’de bu dosya sayısının 2 bin 500, 2023 yılında ise 3 bine kadar çıktığını belirtti. Adliyelerdeki kira anlaşmazlıkları yükünü hafifleterek toplumsal barışı sağlamak gerektiğini söyleyen Ertan, devletin bu anlaşmazlıkları uzlaşmacı bir tavırla sona erdirmek için ara buluculuğu zorunlu hale getirdiğini söyledi.

Tarafların adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına başvurabildiğini belirten Ertan, 4 haftada anlaşma sağlanamaması halinde dava yoluna gidilebildiğini bildirerek, arabuluculuk süreciyle ilgili şu bilgileri verdi: “Adalet Bakanlığı arabuluculuk siciline kayıtlı arabulucular arasında görev pozisyonu açık olan ara buluculara otomatik bir atama yapıyor. Ara bulucu bu görevi 3 hafta içinde yerine getirmek zorunda. Sonuç alınmazsa tekrar bir araya gelirler. Taraflar anlaşamadıkları takdirde arabuluculuk ücretini o sırada ödemezler. Anlaşırlarsa kanun yarı yarıya ya da farklı bir paylaşım oranında ücreti belirler” dedi.

BU UYGULAMA ÇÖZÜM GETİRMEZ

Ancak sekter temsilcileri ve tüketici dernekleri uygumlanın soruna çözüm getirmeyeceği görüşünde. Sorunun temel kaynağının yüksek enflasyon olduğuna dikkat çeken uzmanlar; çözümün enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi, konutta arz talep dengesinin sağlanması, kira ücretlerinin stabil hale gelmesiyle sağlanabileceğini belirtiyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, uygulamanın mahkemelerdeki yığılmanın önüne geçmek için faydalı olabileceğini belirtti.

DHA