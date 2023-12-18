Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 1 Eylül'den itibaren 76 bin 780 başvuru yapıldığını açıkladı.

1 Eylül tarihinden bu yana kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru yapıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarına ilişkin açıklama yaptı.Tunç, yaklaşık 77 bin başvurudan 32.098’inin çözüme kavuştuğunu aktardı.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"1 Eylül tarihinden itibaren başlattığımız kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76.780 başvuru oldu bu başvurulardan 32.098’i anlaşmayla sonuçlandı böylece 64.000 kiracı ve kiralayandan oluşan vatandaşımız dava yoluna gitmeden dostane bir şekilde uyuşmazlığı çözdüler. Tarafların anlaşması, tahliyeleri ve yeni kiralama ihtiyacını azaltarak kira fiyatlarının düşmesine de katkı sağladı. Ağustos ayında 20.000 kira davası açıldığını düşündüğümüzde 3,5 ayda yaklaşık 70.000 dava açılması muhtemel iken dava sayısının 13.923’te kalması yargının iş yükünün de azalmasını sağladı. En önemlisi de kiracı ev sahibi tartışmalarını aza indirerek toplumsal barışa da hizmet etti."