Kira zinciri!

İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe Belediyesi, kiraladığı ormanlık araziye yapılacak ticari alanların şahıs veya şirketlere kiralanmasına karar verdi.

İsmail ARI

AKP’li Sancaktepe Belediyesi, tepkilere neden olacak yeni bir karara daha imza attı. Sancaktepe Belediye Meclisi’nin Eylül ayı oturumunda, kamuya ait bir orman arazisine yapılacak işletmelerin kiralanmasına dair teklif görüşüldü.

Meclis’e sunulan teklifte, belediyenin Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü Alemdağ Orman İşletme Şefliği’nden kiraladığı 11,4 hektarlık ormanlık araziye yapılacak işletmelerin, başkalarına kiralanması için yetki istendi. Teklifte, Sancaktepe Belediyesi tarafından söz konusu ormanlık arazinin 20 yıllığına kiralandığı da açıklandı. Ormanlık arazideki ticari alanların işletme hakkı ise belediyenin kiraladığı şahıs veya şirketin olacak. Teklif, CHP’li meclis üyelerinin itirazına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

YİNE ARSA SATIŞI

Oturumda, millet bahçesi yapımı için belediyenin 24 milyon TL’lik kredi kullanımı teklifi de ele alındı. Teklif, yine AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Ayrıca belediyeye ait Paşaköy Mahallesi’ndeki yaklaşık 6 bin metrekarelik arazi ile Samandıra Mahallesi’ndeki 372 metrekare büyüklüğündeki arsanın satışı için de onay alındı. Arazilerin “Belediye hizmetlerine kaynak oluşturulması için” satılacağı öne sürüldü.

İLK DEĞİL

Sancaktepe Belediyesi, daha önce de kamudan kiraladığı Şile’deki 190 bin metrekarelik ormanlık araziyi, AKP Sancaktepe İlçe Yöneticisi Kemal Er’e kiralamıştı. 10 yıllığına AKP’li Er’e kiralanan arsa için Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “CHP’li birini bulup ihaleyi ona mı vereyim?” demişti. Şile’deki denize sıfır olan bu ormanlık arazi, eski Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem döneminde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 29 yıllığına kiralanmıştı. Araziye gençlik kampı yapılacağı açıklansa da proje aradan yıllar geçmesine rağmen hayata geçirilmemişti.