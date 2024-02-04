Kıraç ve Hilmi Yarayıcı'nın seslendirdiği ‘Bıraktığımız Gibi Bekle Bizi’ yayında

Hilmi Yarayıcı ve Kıraç’ın seslendirdiği 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenler için “Bıraktığımız Gibi Bekle Bizi” klibi yayında.

Kültür Sanat 04.02.2024 12:19 Giriş: 04.02.2024 12:19

Güncelleme: 04.02.2024 13:59 Kaynak: Haber Merkezi

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6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin anısına “Bıraktığımız Gibi Bekle Bizi” klibi YouTube’da yayınlandı. Kıraç ve Hilmi Yarayıcı’nın yorumladığı “Bıraktığımız Gibi Bekle Bizi”nin sözlerini İbrahim Karaca yazdı. Katkı sunanlar şöyle: SÖZ : İBRAHİM KARACA MÜZİK : ANONİM ARANJÖR / YÖNETMEN : KEREM ULAŞ DÖNMEZ YAYLI TAMBUR : HASAN KİRİŞ ÇELLO : YEMEN DURSUN KEYBOARD : ALİ KOÇ NEY : SİNEM HONDOROĞLU BAS GİTAR : MURAT ÖZGÜN AKUSTİK GİTAR / VOKAL : KEREM ULAŞ DÖNMEZ YÖNETMEN YARDIMCISI : EŞREF AKKOYUN DRONE GÖRÜNTÜLER : MURAT ÜLKER KAMERA : BURAK YÜCEL

YAPIM : KAROFT MÜZİK PRODÜKSİYON