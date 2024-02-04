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Kıraç ve Hilmi Yarayıcı'nın seslendirdiği ‘Bıraktığımız Gibi Bekle Bizi’ yayında

Hilmi Yarayıcı ve Kıraç’ın seslendirdiği 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenler için “Bıraktığımız Gibi Bekle Bizi” klibi yayında.

Kültür Sanat
  • 04.02.2024 12:19
  • Giriş: 04.02.2024 12:19
  • Güncelleme: 04.02.2024 13:59
Kaynak: Haber Merkezi
Kıraç ve Hilmi Yarayıcı'nın seslendirdiği ‘Bıraktığımız Gibi Bekle Bizi’ yayında

6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin anısına  “Bıraktığımız Gibi Bekle Bizi”  klibi YouTube’da yayınlandı.

Kıraç ve Hilmi Yarayıcı’nın yorumladığı “Bıraktığımız Gibi Bekle Bizi”nin sözlerini İbrahim Karaca yazdı.

 

Katkı sunanlar şöyle:

SÖZ : İBRAHİM KARACA

MÜZİK : ANONİM

ARANJÖR / YÖNETMEN : KEREM ULAŞ DÖNMEZ

YAYLI TAMBUR : HASAN KİRİŞ

ÇELLO : YEMEN DURSUN

KEYBOARD : ALİ KOÇ

NEY : SİNEM HONDOROĞLU

BAS GİTAR : MURAT ÖZGÜN

AKUSTİK GİTAR / VOKAL : KEREM ULAŞ DÖNMEZ

YÖNETMEN YARDIMCISI : EŞREF AKKOYUN

DRONE GÖRÜNTÜLER : MURAT ÜLKER

KAMERA : BURAK YÜCEL
YAPIM : KAROFT MÜZİK PRODÜKSİYON

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