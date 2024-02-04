Kıraç ve Hilmi Yarayıcı'nın seslendirdiği ‘Bıraktığımız Gibi Bekle Bizi’ yayında
Hilmi Yarayıcı ve Kıraç’ın seslendirdiği 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenler için “Bıraktığımız Gibi Bekle Bizi” klibi yayında.
Kaynak: Haber Merkezi
6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin anısına “Bıraktığımız Gibi Bekle Bizi” klibi YouTube’da yayınlandı.
Kıraç ve Hilmi Yarayıcı’nın yorumladığı “Bıraktığımız Gibi Bekle Bizi”nin sözlerini İbrahim Karaca yazdı.
Katkı sunanlar şöyle:
SÖZ : İBRAHİM KARACA
MÜZİK : ANONİM
ARANJÖR / YÖNETMEN : KEREM ULAŞ DÖNMEZ
YAYLI TAMBUR : HASAN KİRİŞ
ÇELLO : YEMEN DURSUN
KEYBOARD : ALİ KOÇ
NEY : SİNEM HONDOROĞLU
BAS GİTAR : MURAT ÖZGÜN
AKUSTİK GİTAR / VOKAL : KEREM ULAŞ DÖNMEZ
YÖNETMEN YARDIMCISI : EŞREF AKKOYUN
DRONE GÖRÜNTÜLER : MURAT ÜLKER
KAMERA : BURAK YÜCEL
YAPIM : KAROFT MÜZİK PRODÜKSİYON
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