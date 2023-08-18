Kiracıdan satılık hazine arazisi

Sakarya’da satışı kanunen yasak olan yayla evleri kiracıları tarafından yüksek fiyatlarla satışa çıkartılıyor. Yayla sakinleri, "Yaylaların bu şekilde satılması hayvancılık ve yayla tarımını bitirecektir" şikayetinde bulunuyor.

Kayhan AYHAN

Son dönemde yerli ve yabancı turistlerin yaylara olan ilgisi arttı. Bu durum yerleşimleri de değiştirecek boyuta geldi. Hazine arazisi olan yaylalarda yer alan evler köylülere cuzzi bir miktardan kiralanıyor. İlgili madde gereği kiralamalar sadece yaylanın bağlı bulunduğu köyde ikamet edenlere yapılabiliyor. Kanunen devlete ait olar arazilerdeki yapıların tapusu da olmuyor. Ama buna rağmen kiracılar aralarında yaptıkları sözleşmelerle bu yaylaları satışa çıkarıtıyor. Bunlardan bir tanesi de Sakarya Akyazı'ya bağlı Keremali Yaylası. Yaylada yer alan bazı evler çeşitli platformlarda satışa çıkartılıyor. İlanın açıklama kısmında ise, "Yaylalarda tapu yoktur. Şahitler ile alıcı ve satısı arasında yapılan bir sözleşme ile satış yapılır. Pazarlık olur" ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

Yaylada yaşayanlar ise turistik amaçlı yapılan bu satışlardan şikayetçi. BirGün'e konuşan bir yurttaş, "Son zamanlarda yaylaların popüler olmasından dolayı devlet tarafından köylülere 49 yıllığına kullanılması için verilen yerlerin resmi olmayan yollarla başkalarına satıldığını duyuyor ve işitiyorum. 4342 mera yasasının b fıkrasında açıkça yazılmasına rağmen birçok ev başkasına satılmış durumda. Yine yaylalarda konuşulan ve giderek yayılan söylentilere göre devletin yaylaları imara açacağı ve bunların yüksek fiyatlarla değer bulacağı yönünde. İmar yasasıyla betonarmelere de gömüler yaylaların bu şekilde satılması hayvancılık ve yayla tarımını bitirecektir. Devletin özellikle tarım ve orman bakanlığının buna bir dur demesi ve çözüm bulması gerekmektedir" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Ulaşıtğımız satışı yapan emlakçı ise kendisinin de köy dışından olduğunu ve bu şekilde çok satış olduğunu belirterek harhangi bir sorunun bulunmadığını dile getirdi.