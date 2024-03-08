Kiralamada yeni dönem yolda, POS cihazları değişiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapılması üzerine çalıştıklarını söyledi. Kayıt dışılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalara da değinen Şimşek, hazirandan itibaren düşük KDV oranıyla fiş kesilmesinin önlenmesi için yeni POS cihazlarının kullanılacağını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Kayıt dışılıkla mücadele edeceklerini söyleyen Şimşek, harcamaları gözden geçireceklerini, daha üretken, verimli alanlara yönelteceklerini iddia etti.

CNN Türk yayınında yaptığı konuşmada, çok ciddi düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Şimşek, "Nokta atışı olacak. Kayıt dışı ile mücadele ederek, bütçe açığını daha kalıcı bir şekilde kontrol altına alacağız. Kayıt dışılık hak yemek demektir" dedi.

"HAZİRANDAN İTİBAREN YENİ POS CİHAZLARI KULLANILACAK"

Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni yöntemlere de değindi. Haziran ayından itibaren düşük KDV oranıyla fiş kesilmesinin önlenmesi için yeni POS cihazlarının kullanılacağını söyledi.

Kira sözleşmelerinde yapılacak düzenlemelerle ilgili de konuşan Şimşek, şunları söyledi:

"Niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet'ten yapmak. Son iki ayda 420 binden fazla kapıyı çaldık, elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bizim amacımız gönüllü uyumu artırmak. Bu ayın sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım. Bu kira beyannamelerini verilmesini sağlamak bizim açımızdan önemli. Çünkü verilmeyen beyannamelere ilişkin nisanda inceleme yaparsak, mükellef daha ağır sonuçlarla karşılaşabilir. Elimizde çok somut bilgi var. Amacımız gönüllü uyumu artırarak vatandaşın beyanname vermesini sağlamak."

Şimşek, Türkiye'nin kaynağa erişiminde bir sorun olmadığını savunarak, "Türkiye'de gelecek aylarda ciddi kredi not artışları olacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: Habertürk