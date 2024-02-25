'Kiralarda yüzde 25 zam sınırlaması kalkacak' sinyali

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiralarda yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılıp uzatılmayacağına yönelik, "Maliye Bakanımızın özellikle enflasyonla ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor" açıklamasını yaptı.

'Kiralarda yüzde 25 zam sınırlaması' uygulaması, Temmuz 2024’te sona eriyor.

İktidarın söz konusu uygulamayı uzatıp uzatmayacağı merak edilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarda bulundu.

Tv100 yayınına katılan Tunç, "sınırlamanın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soruya, "Maliye Bakanımızın özellikle enflasyonla ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor" dedi. Tunç, bu söylediklerinin tahmin olduğunu ifade etti.

Yılmaz Tunç, ayrıca şunları söyledi: "Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM’de yüzde 25’le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu."