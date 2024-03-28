Kirasını ödemek için market kasasından para alan şüpheli tutuklandı

Konya 24 Mart'ta markete girip, kasadaki 2 bin 500 TL'yi alan İshak Kalkan tutuklandı. Kalkan, ifadesinde, 20 gün önce ev kiraladığını, 10 bin TL'lik ödeme için soygun yaptığını söyledi.

Güncel 28.03.2024 16:15 Giriş: 28.03.2024 16:15

Güncelleme: 28.03.2024 16:19 Kaynak: DHA

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