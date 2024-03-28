Kirasını ödemek için market kasasından para alan şüpheli tutuklandı
Konya 24 Mart'ta markete girip, kasadaki 2 bin 500 TL'yi alan İshak Kalkan tutuklandı. Kalkan, ifadesinde, 20 gün önce ev kiraladığını, 10 bin TL'lik ödeme için soygun yaptığını söyledi.
Konya'da bir marketten silahlı soygun yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Olay, 24 Mart'ta akşamı Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Taşcami Uzunharmanlar Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi.
Markete yüzünü bandanayla gizleyerek giren kişi, elindeki tabancayı görevliye doğrultarak, kasadaki 2 bin 500 TL'yi alıp kaçtı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 200 farklı güvenlik kamerasını incelemeye alıp şüphelinin İshak Kalkan olduğunu belirledi.
KİRA ÖDEMEK İÇİN SOYGUN
Kalkan gözaltına alınırken, paranın 1305 TL'si ile olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.
İşlemleri sonrası tutuklanan Kalkan, ifadesinde, 20 gün önce ev kiraladığını, 10 bin TL'lik ödeme için soygun yaptığını ancak pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor