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Kırgızistan'da askeri helikopter düştü: 1 ölü, 8 yaralı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Mi-8 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştü. Düşme nedeniyle 1 asker öldü, 8 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Dünya
  • 17.01.2024 11:28
  • Giriş: 17.01.2024 11:28
  • Güncelleme: 17.01.2024 11:34
Kaynak: AA
Kırgızistan'da askeri helikopter düştü: 1 ölü, 8 yaralı
Fotoğraf: AA

Kırgızistan'da askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 1 asker öldü, 8 kişi yaralandı.

Kırgızistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlığa ait poligonda eğitim uçuşu yapan Mi-8 tipi askeri helikopterin inişi sırasında düştüğü belirtildi.

Kazada, 1 askerin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı ifada edilirken, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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