Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kırıkkale'de 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Yenişehir Mahallesi 222. Sokak'taki bir apartmanda H.K, kardeşiyle oynadığı sırada 3. kattaki balkondan beton zemine düşerek yaralandı.

Güncel
  • 19.08.2023 22:29
  • Giriş: 19.08.2023 22:29
  • Güncelleme: 19.08.2023 22:33
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Kırıkkale'de 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Yenişehir Mahallesi 222. Sokak'taki bir apartmanda ailesiyle yaşayan H.K, kardeşiyle oynadığı sırada 3. kattaki balkondan dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, yoldan geçen taksiyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edileceği belirtilen H.K'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle Hatay'dan gelerek Kırıkkale'ye yerleştiği öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol